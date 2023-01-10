С 2016 по 2022 годы фигурант подготавливал платежные поручения с необоснованным зачислением денег на свои счета. Он их открыл по видом оплаты авансов и зарплат.
В результате ущерб учреждению составил более одного миллиона рублей. Это считается особо крупным размером.
По данному факту возбудили уголовное дело, Харченко полностью признал вину. Суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения.
Этот срок осужденный проведет в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.
Ранее трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей.