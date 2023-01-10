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Главный бухгалтер Харченко 6 лет обворовывал школу в Ростовской области

Сегодня, 10:00
Фото: 1MI
Главный бухгалтер Харченко 6 лет обворовывал школу в Ростовской области
В Ростовской области огласили приговор в отношении главного бухгалтера Богородской школы Александра Харченко за мошенничество, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

С 2016 по 2022 годы фигурант подготавливал платежные поручения с необоснованным зачислением денег на свои счета. Он их открыл по видом оплаты авансов и зарплат.

В результате ущерб учреждению составил более одного миллиона рублей. Это считается особо крупным размером.

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По данному факту возбудили уголовное дело, Харченко полностью признал вину. Суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения. 

Этот срок осужденный проведет в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу. 

Ранее трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей.

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