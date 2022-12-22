В июле текущего года Кировский районный суд Ростова признал Березовского, Никитина и Ефремова виновными в мошенничестве. При этом организатор схемы Березовский получил всего 3,5 года лишения свободы, Никитин — три года и три месяца заключения, а Ефремов всего три года колонии общего режима. Кроме того, суд наложил арест на имущество подсудимых на общую сумму около 37,7 миллиона рублей.