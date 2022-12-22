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Трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей

Сегодня, 16:49
Фото: УФСБ по Ростовской области
Игорь Березовский
В Ростовской области огласили приговор группе мошенников, которые возместили НДС на 60 миллионов рублей с помощью фиктивного экспорта кавитаторов, об этом сообщили в пресс-службе донского УФСБ РФ.
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США

Сотрудникам ФСБ Ростовской области удалось пресечь преступную деятельность группы, которые похитили из федерального бюджета 60 миллионов рублей с помощью незаконного возмещения НДС. 

Источник сообщает, что Игорь Березовский, Борис Никитин и Владимир Ефремов использовали подконтрольные юрлица, зарегистрированные на территории России, Латвии и США, чтобы создать цепочку операций по изготовлению и экспорту кавитаторов для нефтяной промышленности. Благодаря экспорту товара фигуранты смогли в период с 2014 по 2015 годы возместить более 60 миллионов рублей НДС. Однако фактически вместо технически сложного и дорогого оборудования группа экспортировала за границу наборы деталей, чья цена не превышала три тысячи рублей.  

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В июле текущего года Кировский районный суд Ростова признал Березовского, Никитина и Ефремова виновными в мошенничестве. При этом организатор схемы Березовский получил всего 3,5 года лишения свободы, Никитин — три года и три месяца заключения, а Ефремов всего три года колонии общего режима. Кроме того, суд наложил арест на имущество подсудимых на общую сумму около 37,7 миллиона рублей. 

«Апелляционным определением Ростовского областного суда приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», — сказано в сообщении. 

Ранее работники налоговой помогли ростовскому бизнесмену возместить НДС на 19,8 миллиона рублей. 

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