Ранее в Сети распространили видео с идущим по полю человеком, который показывает разбросанные обломки. Он предположил, что это могут быть части ракеты.
Всего мужчина нашел три крупных обломка и множество мелких, лежащих на расстоянии несколько метров друг от друга. Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.
В районной администрации рассказали РИА «Новости», что территория находки сейчас оцеплена. Эту зону обезопасили, чтобы никто не подходил.
«На месте работают вызванные эксперты. Пока нельзя с уверенностью сказать, что найден обломок ракеты или другого предмета. Это станет известно после изучения», — сказано в сообщении.