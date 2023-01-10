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Полиция оцепила территорию падения неопознанных обломков в Ростовской области

Сегодня, 12:34
Фото: mil.ru
Полиция оцепила территорию падения неопознанных обломков в Ростовской области
В Ростовской области оцепили территорию в Усть-Донецком районе, где обнаружили обломки, сообщают СМИ.

Ранее в Сети распространили видео с идущим по полю человеком, который показывает разбросанные обломки. Он предположил, что это могут быть части ракеты. 

Всего мужчина нашел три крупных обломка и множество мелких, лежащих на расстоянии несколько метров друг от друга. Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.

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В районной администрации рассказали РИА «Новости», что территория находки сейчас оцеплена. Эту зону обезопасили, чтобы никто не подходил.

«На месте работают вызванные эксперты. Пока нельзя с уверенностью сказать, что найден обломок ракеты или другого предмета. Это станет известно после изучения», — сказано в сообщении.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Илья Протвинов
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