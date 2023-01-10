Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина идет по полю и показывает несколько обломков. Он предполагает, что это могут быть части ракеты.
Говорится, что это якобы случилось в Усть-Донецком районе. По информации 161.ру, вечером 8 января местные жители слышали хлопки в небе.
«В поле могли упасть части зенитной ракеты С-300. Обломки попали в поле в связи с работой ПВО. На месте работали спецслужбы и военные саперы», — пишет издание со ссылкой на собственные источники.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области полиция оцепляла участок пастбища с обломками ракеты.