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Стало известно, что за ракета могла упасть вечером 8 января в Ростовской области

Сегодня, 05:13
Фото: 1MI
В Ростовской области могли рухнуть части зенитной ракеты, пишут СМИ.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина идет по полю и показывает несколько обломков. Он предполагает, что это могут быть части ракеты.

Говорится, что это якобы случилось в Усть-Донецком районе. По информации 161.ру, вечером 8 января местные жители слышали хлопки в небе.

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«В поле могли упасть части зенитной ракеты С-300. Обломки попали в поле в связи с работой ПВО. На месте работали спецслужбы и военные саперы», — пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области полиция оцепляла участок пастбища с обломками ракеты.

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