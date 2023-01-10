Речь идет об аварии, которая произошла на улице Сызранова в ночь на 7 января. Водитель Kia Seed не справился с управлением и врезался в КамАЗ.
Погибла пассажирка Kia, которой было 27 лет. По информации следствия, за рулем сидел пьяный сотрудник ДПС ОМВД по Неклиновскому району.
Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. В данный момент решается вопрос об аресте фигуранта.
Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее в Таганроге 66-летний водитель сбил троих пешеходов вечером 5 января.