rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Стали известны подробности об аварии в Таганроге, унесшей жизнь молодой девушки

Сегодня, 09:09
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Стали известны подробности об аварии в Таганроге, унесшей жизнь молодой девушки
В Ростовской области появились подробности аварии с полицейским, в которой погибла девушка, сообщили в УСКР по региону.

Речь идет об аварии, которая произошла на улице Сызранова в ночь на 7 января. Водитель Kia Seed не справился с управлением и врезался в КамАЗ.

Погибла пассажирка Kia, которой было 27 лет. По информации следствия, за рулем сидел пьяный сотрудник ДПС ОМВД по Неклиновскому району.

В ДТП с грузовиком на Дону погибла 14-летняя школьница днем 5 января
Узнать подробнее

Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. В данный момент решается вопрос об аресте фигуранта.

Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. 

Ранее в Таганроге 66-летний водитель сбил троих пешеходов вечером 5 января.

Читайте также:
В ДТП с грузовиком на Дону погибла 14-летняя школьница днем 5 январяЧетыре человека пострадали в ДТП в центре Ростова ранним утром 1 январяВзрослый и ребенок пострадали в массовом ДТП в Ростове 31 декабря
#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
Подпишитесь
Из плена на Украине 8 января освободили мобилизованного жителя Ростовской области
Сегодня, 06:43
Дикие штрафы, скандалы и договоры мелким шрифтом: почему в Ростове боятся каршеринга
Сегодня, 06:41
Эксперт объяснил, чем обернутся для ростовчан Басты и Аллегровой санкции Зеленского
Сегодня, 06:27
Российский командир с позывным Саныч заявил о планах ВСУ наступать на Ростов-на-Дону
Сегодня, 05:30
Стало известно, что за ракета могла упасть вечером 8 января в Ростовской области
Сегодня, 05:13
В Таганроге задержан инспектор ДПС, подозреваемый в пьяном вождении и гибели человека
Вчера, 17:39