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В Ростове-на-Дону водителей оштрафовали на 145 млн рублей в 2022 году

Сегодня, 08:26
Фото: гибдд.рф
В Ростове-на-Дону водителей оштрафовали на 145 млн рублей в 2022 году
В Ростове-на-Дону в 2022 году водители получили 89 тысяч штрафов, сообщил глава городского управления МВД Сергей Шпак.

На заседании в администрации города он рассказал, что всего автолюбителей за нарушения оштрафовали на сумму 145 миллионов рублей. Удалось взыскать с них более 70 миллионов рублей.

«На пьяных водителей составили 386 административных протоколов. Еще 805 человек отказались проходить медосвидетельствование», — уточнил Шпак.

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Вместе с этим возбудили 151 уголовное дело в отношении ростовчан, которые дважды сели за руль пьяными. Теперь им грозит лишение свободы. 

Всего за это время зарегистрировали 16 тысяч автоаварий. Травмы получили 870 человек, в том числе 102 еще нет 18 лет. 

Ранее в Таганроге задержали инспектора ДПС, подозреваемый в пьяном вождении и гибели человека.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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