На заседании в администрации города он рассказал, что всего автолюбителей за нарушения оштрафовали на сумму 145 миллионов рублей. Удалось взыскать с них более 70 миллионов рублей.
«На пьяных водителей составили 386 административных протоколов. Еще 805 человек отказались проходить медосвидетельствование», — уточнил Шпак.
Вместе с этим возбудили 151 уголовное дело в отношении ростовчан, которые дважды сели за руль пьяными. Теперь им грозит лишение свободы.
Всего за это время зарегистрировали 16 тысяч автоаварий. Травмы получили 870 человек, в том числе 102 еще нет 18 лет.
Ранее в Таганроге задержали инспектора ДПС, подозреваемый в пьяном вождении и гибели человека.