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Жителей в Ростова встревожили инверсионными следы и хлопки на Северном днем 10 января

Сегодня, 14:33
Фото: mil.ru
Жителей в Ростова-на-Дону встревожили инверсионными следы и звуки взрывов на Северном
В Ростове-на-Дону горожан напугали появившиеся в небе полосы, сообщили они в соцсетях.

В Интернете разместили фотографии неба, на котором показаны следы, похожие на инверсионнные. Обычно такие появляются после пролетевшего самолета.

На снимке видны сразу несколько длинных следов, некоторые из них пересекаются.

«Местные жители слышали четыре громких хлопка», — добавил автор публикации. Пользователи в комментариях написали, что их это напугало.

Жителей в Ростова-на-Дону встревожили инверсионными следы и звуки взрывов на Северном
Фото: Соцсети
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Но некоторые ответили, что не видят ничего опасного в подобных следах. Другие пользователи заявили, что громкие звуки были слышны в Новочеркасске и Мясниковском районе.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Не исключено, что это провокация со стороны украинских спецслужб. 

Ранее полиция оцепила территорию падения неопознанных обломков в Ростовской области.

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