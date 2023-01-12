Напомним, что Сергей Сидаш проходил по так называемому «делу о золотом песке». Во время строительства стадиона «Ростов-Арена» в основание положили более дешевый песок мелкой фракции, а должны были крупнозернистый.
В результате размер ущерба составил более 80 миллионов рублей. Тогда возбудили уголовное дело, а Сидаша приговорил к четырем годам заключения условно.
Теперь Telegram-канал написал, что у осужденного якобы конфискуют участок, коллекцию часов за 11 миллионов рублей, автомобиль BMWX5.
«Также это касается денег на счетах на сумму более 40 миллионов рублей. Заберут и дорогостоящий алкоголь», — говорится в публикации. Официальной информации о конфискации не появлялось, она уточняется.