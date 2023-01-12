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Часы, алкоголь и машину конфискуют у осужденного в Ростове экс-замгубернатора Сидаша

Сегодня, 07:36
Фото: old-orlovsky.donland.ru
Имущество на десятки миллионов рублей изымут на Дону у экс-замгубернатора Сидаша
В Ростовской области у осужденного бывшего замгубернатора Сергея Сидаша изымут имущество и деньги, сообщает Telegram-канал «Выстрел в голову».

Напомним, что Сергей Сидаш проходил по так называемому «делу о золотом песке». Во время строительства стадиона «Ростов-Арена» в основание положили более дешевый песок мелкой фракции, а должны были крупнозернистый.

В результате размер ущерба составил более 80 миллионов рублей. Тогда возбудили уголовное дело, а Сидаша приговорил к четырем годам заключения условно.

Фото: t.me/rostovtelega
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Теперь Telegram-канал написал, что у осужденного якобы конфискуют участок, коллекцию часов за 11 миллионов рублей, автомобиль BMWX5.

«Также это касается денег на счетах на сумму более 40 миллионов рублей. Заберут и дорогостоящий алкоголь», — говорится в публикации. Официальной информации о конфискации не появлялось, она уточняется.

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