Глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, с какими проблемами столкнулся Ростов-на-Дону при работе с компенсационным озеленением.

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Во время пресс-конференции с представителями СМИ вновь подняли проблемный вопрос озеленения городских территорий, в частности улиц Семашко, Станиславского, последняя из которых лишилась деревьев и других объектов озеленения во время подготовки к Чемпионату мира по футболу.
В ответ на это сити-менеджер Алексей Логвиненко назвал озеленение одним из проблемных и тяжелых вопросов для города, который требует комплексного подхода. Он отметил, что за последние два года в Ростове появилось больше сосен и елей, при этом именно ели стали хорошо приживаться в почвах после того, как их перестали вырывать. Однако в ходе озеленения последних лет были допущены и ошибки, признал сити-менеджер.
«Я приведу вам пример, когда нас очень сильно поругал губернатор. Когда в рамках компенсационного озеленения инвестор при реализации проекта жилищного проекта снес деревья. Компенсационные посадки были предусмотрены частной компанией. Частные компании три года несут ответственность за зеленые насаждения и, в случае чего, будут их менять. Казалось бы, идеальная история, никаких торгов, никаких недобросовестных подрядчиков, бизнес тратит свои деньги…», — рассказал Алексей Логвиненко, сообщив, что даже после дендрологической экспертизы деревья пришлось пересаживать, поскольку они не прижились. Потери понесли все стороны, задействованные в работах, что стало причиной выговора.
Он добавил, что город вернулся бы к посадкам растений в землю, но не везде возможно обеспечить необходимую приживаемость, где-то высадке растений мешают подземные инженерные сооружения.
По словам Алексея Логвиненко, город также ждут масштабные компенсационные посадки в районе строительства Западной хорды.
«При строительстве Западной хорды количество компенсационных посадок составит 66 тысяч зеленых насаждений», — рассказал Алексей Логвиненко, добавив, что город также планирует пересмотреть понятия городского леса.