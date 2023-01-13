Глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, с какими проблемами столкнулся Ростов-на-Дону при работе с компенсационным озеленением.

В ответ на это сити-менеджер Алексей Логвиненко назвал озеленение одним из проблемных и тяжелых вопросов для города, который требует комплексного подхода. Он отметил, что за последние два года в Ростове появилось больше сосен и елей, при этом именно ели стали хорошо приживаться в почвах после того, как их перестали вырывать. Однако в ходе озеленения последних лет были допущены и ошибки, признал сити-менеджер.