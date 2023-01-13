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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Мобилизованным в Ростовской области передали бинокли и радиостанции 12 января

Сегодня, 09:36
Фото: mil.ru
Мобилизованным из Ростовской области передали очередную помощь, в том числе бинокли и радиостанции, сообщили в правительстве региона.

Передача технического имущества прошла в одной из частей в Новочеркасске. Оно предназначается для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

Деньги на эти цели выделили из регионального бюджета. Всего потратили около 12 миллионов рублей.

Мобилизованным в Ростовской области передали бинокли и радиостанции 12 января
Фото: donland.ru
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Это снаряжение не входит в стандартный набор, предоставляемый по нормам Минобороны РФ. Его закупали в соответствии с заявками от военнослужащих. 

Ранее в зону СВО передали 16 автомобилей «УАЗ-Патриот». Она после доработки будут использоваться военнослужащими. 

До этого сити-менеджер Логвиненко дал оценку всем планам у ВСУ по нападению на Ростов-на-Дону.

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