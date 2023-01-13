Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:38
Передача технического имущества прошла в одной из частей в Новочеркасске. Оно предназначается для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.
Деньги на эти цели выделили из регионального бюджета. Всего потратили около 12 миллионов рублей.
Это снаряжение не входит в стандартный набор, предоставляемый по нормам Минобороны РФ. Его закупали в соответствии с заявками от военнослужащих.
Ранее в зону СВО передали 16 автомобилей «УАЗ-Патриот». Она после доработки будут использоваться военнослужащими.
До этого сити-менеджер Логвиненко дал оценку всем планам у ВСУ по нападению на Ростов-на-Дону.