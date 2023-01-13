До этого СМИ утверждали, что карты со специальными пометками нашли на позициях, которые оставили украинские военнослужащие. Говорилось, что на картах были отражены планы напасть на Таганрог и Ростов.
Логвиненко прокомментировал эту ситуацию и дал понять, что это всего лишь желание, которое не удастся реализовать. Он напомнил, что еще с 2014 года на Украине начали появляться учебники, в которых навязывали ненависть к России.
Что касается спецоперации, то сити-менеджер назвал это вынужденным и правильным шагом. По его словам, российские бойцы не воюют с украинским народом, так как военнослужащих из РФ убивает оружие НАТО.
Напомним, что в Ростовской области установят монумент в память участников спецоперации.