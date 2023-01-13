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Сити-менеджер Логвиненко дал оценку всем планам у ВСУ по нападению на Ростов-на-Дону

Сегодня, 05:44
Фото: 1mi
Глава администрации Ростова-на-Дону во время встречи с журналистами прокомментировал появление карт с планами ВСУ напасть на город.

До этого СМИ утверждали, что карты со специальными пометками нашли на позициях, которые оставили украинские военнослужащие. Говорилось, что на картах были отражены планы напасть на Таганрог и Ростов.

Логвиненко прокомментировал эту ситуацию и дал понять, что это всего лишь желание, которое не удастся реализовать. Он напомнил, что еще с 2014 года на Украине начали появляться учебники, в которых навязывали ненависть к России.

В Ростовской области установят монумент в память участников спецоперации
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Что касается спецоперации, то сити-менеджер назвал это вынужденным и правильным шагом. По его словам, российские бойцы не воюют с украинским народом, так как военнослужащих из РФ убивает оружие НАТО. 

Напомним, что в Ростовской области установят монумент в память участников спецоперации. 

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