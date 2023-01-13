rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Путин поручил донским властям решить, как восстанавливать уничтоженное ВСУ жилье

Сегодня, 13:38
Фото: 1MI
Путин поручил донским властям решить, как восстанавливать уничтоженное ВСУ жилье
Властям в Ростовской области поручили разработать подходы к восстановлению разрушенного украинскими войсками жилья, говорится в документах на сайте Кремля.

Поручение получили правительство России совместно с органами исполнительной власти Ростовской области. Они определят подходы для восстановления жилья, уничтоженного в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Также это касается и террористических актов. Аналогичные подходы выработают в Брянской и Курской областях.

Президент Владимир Путин утвердил эти поручения. 

Ранее сити-менеджер Логвиненко дал оценку всем планам у ВСУ по нападению на Ростов-на-Дону. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

Читайте также:
В Ростовской области установят монумент в память участников спецоперацииУчаствующий в спецоперации казачий полк получил посылки из Ростовской областиУроженец Ростовской области Плотников погиб под минометным обстрелом на спецоперации
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Многодетным отцам в Ростовской области могут отменить отсрочку по мобилизации
Сегодня, 09:38
В Ростове машина «Почты России» сбила девочку-подростка на пешеходном переходе
Сегодня, 10:50
Житель Ростовской области пытался убить мужчину охотничьим ножом
Сегодня, 10:41
Логвиненко рассказал, как в Ростове построили ресторан вместо выставочного центра
Сегодня, 10:02
Беглая ростовская журналистка Романова не боится ареста своего имущества в Ростове
Сегодня, 09:05
Число экстремистских преступлений резко выросло в Ростовской области в 2022 году
Сегодня, 09:05