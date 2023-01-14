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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Число корпоративных банкротств в Ростовской области снизилось на треть в 2022 году

Сегодня, 07:49
Фото: 1mi
В Ростовской области в 2022 году количество компаний-банкротов снизилось по сравнению с 2021 годом на 35%, сообщает «Федресурс».

Согласно собранной статистике, в минувшем году в России количество корпоративных банкротств уменьшилось на 12,2%. Всего их было чуть более девяти тысяч.

В Ростовской области этот показатель снизился на 35% — до 182. Лидерами по количеству компаний-банкротов стали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

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Что касается граждан-банкротов, то их количество в донском регионе выросло на 48%. Всего их оказалось 8,8 тысячи. 

Ранее ТЦ «Горизонт» решил обанкротить заведение известного ростовского ресторатора.

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#Банкротство#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Илья Протвинов
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