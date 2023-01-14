Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:56
Согласно собранной статистике, в минувшем году в России количество корпоративных банкротств уменьшилось на 12,2%. Всего их было чуть более девяти тысяч.
В Ростовской области этот показатель снизился на 35% — до 182. Лидерами по количеству компаний-банкротов стали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.
Что касается граждан-банкротов, то их количество в донском регионе выросло на 48%. Всего их оказалось 8,8 тысячи.
Ранее ТЦ «Горизонт» решил обанкротить заведение известного ростовского ресторатора.