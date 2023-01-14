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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 16 и по 22 января

Сегодня, 05:15
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе запланированы отключения света, которые пройдут с 16 по 22 января, сообщили в "Донэнерго".

В понедельник, 16 января, ограничения введут по улицам Пугачева, Молодежная, Грисенко, Лихачева, Российская, Хасанская и Монгольская. Также это затронет проспект 40 лет Победы, улицы Украинская, Алтайская, Белорусская, переулки Тузлов, Покровский и Чертковский.

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Во вторник света не будет на улицах 10-я линия, 12-я линия, Майская, Содружества, Курчатова, Молодежная, 12 декабря. Это затронет улицы Конституционная, Щербакова и Арефьева.

В среду электричество выключат в садовых товариществах «Мичуринец», «Париж», «Северная Ривьера». В четверг света не будет на улицах Еременко, Зорге.

В пятницу обесточат площадь Свободы и улицу Закруткина. 

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