В понедельник, 16 января, ограничения введут по улицам Пугачева, Молодежная, Грисенко, Лихачева, Российская, Хасанская и Монгольская. Также это затронет проспект 40 лет Победы, улицы Украинская, Алтайская, Белорусская, переулки Тузлов, Покровский и Чертковский.