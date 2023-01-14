Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В понедельник, 16 января, ограничения введут по улицам Пугачева, Молодежная, Грисенко, Лихачева, Российская, Хасанская и Монгольская. Также это затронет проспект 40 лет Победы, улицы Украинская, Алтайская, Белорусская, переулки Тузлов, Покровский и Чертковский.
Во вторник света не будет на улицах 10-я линия, 12-я линия, Майская, Содружества, Курчатова, Молодежная, 12 декабря. Это затронет улицы Конституционная, Щербакова и Арефьева.
В среду электричество выключат в садовых товариществах «Мичуринец», «Париж», «Северная Ривьера». В четверг света не будет на улицах Еременко, Зорге.
В пятницу обесточат площадь Свободы и улицу Закруткина.