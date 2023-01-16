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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Часть Ростова-на-Дону осталась без тепла днем 16 января из-за коммунальной аварии

Сегодня, 12:35
Фото: Виктория Корнеева / dоn24. ru
Часть Ростова-на-Дону осталась без тепла днем 16 января из-за коммунальной аварии
В Ростове-на-Дону на улице Суворова в понедельник, 16 января, произошла коммунальная авария, сообщают «Ростовские тепловые сети».

Аварию обнаружили при плановом обходе теплотрасс. Она произошла в районе жилого дома по улице Суворова, 58.

Из-за этого проблемы с отоплением есть в переулках Университетский, Кировский, на улицах Суворова и Большая Садовая. В восстановительных работах участвуют две бригады.

Авария теплосетей оставила без отопления около 30 домов в центре Ростова 14 января
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Отмечается, что о времени окончания работ местным жителям сообщат дополнительно.  В данный момент температура воздуха в городе составляет плюс три градуса.

Ранее авария теплосетей оставила без отопления около 30 домов в центре Ростова 14 января.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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