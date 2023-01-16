Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Аварию обнаружили при плановом обходе теплотрасс. Она произошла в районе жилого дома по улице Суворова, 58.
Из-за этого проблемы с отоплением есть в переулках Университетский, Кировский, на улицах Суворова и Большая Садовая. В восстановительных работах участвуют две бригады.
Отмечается, что о времени окончания работ местным жителям сообщат дополнительно. В данный момент температура воздуха в городе составляет плюс три градуса.
Ранее авария теплосетей оставила без отопления около 30 домов в центре Ростова 14 января.