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Posted Сегодня, 21:09

Published Сегодня, 21:09

Modified Сегодня, 21:26

Updated Сегодня, 21:26

Доживем до понедельника: центр Ростова остался без отопления в холод около 0 градусов

Сегодня, 21:09
Фото: 1MI

Центр Ростова остался без отопления до 16 января при температуре около 0 градусов

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на отсутствие отопления в их квартирах, когда за окном температура держится около 0 градусов, об этом сообщили читатели в редакцию RostovGazeta.

Жители Кировского проспекта обратились в редакцию издания RostovGazeta и рассказали, что в середине дня 13 января произошла коммунальная авария, в результате которой жильцы как минимум одного дома остались без тепла и горячей воды. Речь идет о многоквартирном доме по адресу Кировский, 44. 

«Батареи холодные, вода из горячего крана идет холодная с полудня, до сих пор тепло в дома не вернулось на 21.44», — написали читатели.

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Они добавили, что аварийная бригада УК Престиж, а также специалист по сантехническим работам сообщили жильцам, что аварию не смогут устранить до понедельника. А, значит, тепло и горячая вода в квартирах не появятся до 16 января.

Люди опасаются, как бы не порвало батареи при таком холоде в квартирах, сейчас +10 показывает барометр.

По прогнозу синоптиков, в ночь на 14 января в Ростове ожидается температура около 0 градусов.

Ранее в Ростове центр и Западный остались без отопления из-за коммунальной аварии.
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