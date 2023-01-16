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Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Эксперт разъяснил, как погибшие при крушении самолета ростовчане оказались в Непале

Сегодня, 09:51
Фото: Страинца в соцсети Виктории Алтуниной
Как погибшие при крушении самолета ростовчане оказались в Непале
Непал — это страна не для организованного массового туризма. В основном, ростовчане туда едут самостоятельно, дикарями, сообщил RostovGazeta директор турагенства Максим Гурин.

Напомним, что вчера на взлетно-посадочной полосе в Непале потерпел крушение самолет. Выживших не было. Среди погибших оказались три жителя донского края.

По словам директора турагенства, Непал — это страна не для массового туризма. В большинстве случаев, ростовчане отправляются туда не приобретая туры, а самостоятельно.

«Цели у туристов могут быть разными. Одни хотят посмотреть интересный город Катманду. Другие, отдыхая в Индии, уезжают в Непал и возвращаются обратно в Индию, чтобы продлить визу», - отмечает Максим Гурин.

При крушении самолета в Непале 15 января погибла ростовчанка Виктория Алтунина
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Спикер разъясняет, что Непал находится рядом с Индией, поэтому транспортная доступность между странами очень хорошая.

Ранее RostovGazeta публиковала видео последних секунд в самолете перед крушением, на котором, предположительно, оказались трое жителей Ростовской области. 

В сети появились кадры последних секунд в самолете, в котором погибли ростовчане
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