Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
Напомним, что вчера на взлетно-посадочной полосе в Непале потерпел крушение самолет. Выживших не было. Среди погибших оказались три жителя донского края.
По словам директора турагенства, Непал — это страна не для массового туризма. В большинстве случаев, ростовчане отправляются туда не приобретая туры, а самостоятельно.
«Цели у туристов могут быть разными. Одни хотят посмотреть интересный город Катманду. Другие, отдыхая в Индии, уезжают в Непал и возвращаются обратно в Индию, чтобы продлить визу», - отмечает Максим Гурин.
Спикер разъясняет, что Непал находится рядом с Индией, поэтому транспортная доступность между странами очень хорошая.
Ранее RostovGazeta публиковала видео последних секунд в самолете перед крушением, на котором, предположительно, оказались трое жителей Ростовской области.