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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

В сети появились кадры последних секунд в самолете, в котором погибли ростовчане

Сегодня, 05:08
Фото: 1MI
В Интернете разместили видео из самолета, в котором погибли жители Ростова-на-Дону после крушения, говорится в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что авиакатастрофа произошла в Непале, где разбился самолет ATR 72. Всего на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, выжить им не удалось.

Известно, что погибли три жителя Ростова-на-Дону. В том числе преподаватель Виктория Алтунина.

Ростовчанка Виктория Алтунина показала самолет в Непале за несколько минут до смерти
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В Интернете размещено видео, на котором показаны пассажиры самолета. Далее начинается тряска и крики, после чего видно возгорание. 

Предположительно, ролик сняли на борту рухнувшего лайнера. Официальной информации об этом не поступало. 

О том, что известно о погибших, читайте в материале RostovGazeta.

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