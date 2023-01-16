Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Напомним, что авиакатастрофа произошла в Непале, где разбился самолет ATR 72. Всего на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, выжить им не удалось.
Известно, что погибли три жителя Ростова-на-Дону. В том числе преподаватель Виктория Алтунина.
В Интернете размещено видео, на котором показаны пассажиры самолета. Далее начинается тряска и крики, после чего видно возгорание.
Предположительно, ролик сняли на борту рухнувшего лайнера. Официальной информации об этом не поступало.
О том, что известно о погибших, читайте в материале RostovGazeta.