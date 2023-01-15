Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Напомним, что 15 января на взлетно-посадочной полосе в аэропорта Покхара в Непале разбился самолет авиакомпании Yeti Airlines. На борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди которых были четыре россиянина. Все находившиеся на борту люди погибли.
Позднее стало известно, что трое из четырех граждан РФ из разбившего самолета являлись жителями Ростова-на-Дону. Это Виктория Алтунина, ее супруг Виктор Лыгин и его брат Юрий Лыгин.
Девушка активно вела социальные сети и публиковала много снимков из своих путешествий. Из постов в ее соцсетях известно, что супруги в октябре отправились в Индию, а несколько дней назад прилетели в Непал. Последний свой снимок путешественница опубликовала при посадке на самолет, который разбился во время взлета.
Алтунина и Лыгин поженились весной 2018 года. Детей у них не было. О Виктории также известно, что она работала редактором сайта Ростовской-на-Дону епархии.