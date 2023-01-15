Девушка активно вела социальные сети и публиковала много снимков из своих путешествий. Из постов в ее соцсетях известно, что супруги в октябре отправились в Индию, а несколько дней назад прилетели в Непал. Последний свой снимок путешественница опубликовала при посадке на самолет, который разбился во время взлета.