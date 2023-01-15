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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Ростовчанка Виктория Алтунина показала самолет в Непале за несколько минут до смерти

Сегодня, 15:59
Фото: Социальные сети Виктории Алтуниной
Ростовчанка Виктория Алтунина показала самолет в Непале за несколько минут до смерти
Туристка из Ростова-на-Дону, погибшая при крушении самолета в Непале за несколько минут до собственной гибели опубликовала снимки, сделанные во время посадки на борт, они опубликованы в ее социальной сети.

Напомним, что 15 января на взлетно-посадочной полосе в аэропорта Покхара в Непале разбился самолет авиакомпании Yeti Airlines. На борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди которых были четыре россиянина. Все находившиеся на борту люди погибли.

Позднее стало известно, что трое из четырех граждан РФ из разбившего самолета являлись жителями Ростова-на-Дону. Это Виктория Алтунина, ее супруг Виктор Лыгин и его брат Юрий Лыгин. 

Последние снимки перед гибелью Виктории АлтунинойПоследние снимки перед гибелью Виктории Алтуниной
Последние снимки перед гибелью Виктории Алтуниной
Фото: Социальные сети Виктории Алтуниной
При крушении самолета в Непале 15 января погибла ростовчанка Виктория Алтунина
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Девушка активно вела социальные сети и публиковала много снимков из своих путешествий. Из постов в ее соцсетях известно, что супруги в октябре отправились в Индию, а несколько дней назад прилетели в Непал. Последний свой снимок путешественница опубликовала при посадке на самолет, который разбился во время взлета.

Алтунина и Лыгин поженились весной 2018 года. Детей у них не было. О Виктории также известно, что она работала редактором сайта Ростовской-на-Дону епархии.

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