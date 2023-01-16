Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
По словам собеседника, Соледар — это чрезвычайно важный узел. Дальше должно последовать взятие Артемовска, что, фактически, разрушит весь фронт украинской обороны. А последующее взятие Артемовска, как считает политолог, станет переломным моментом в ходе СВО.
«Особый героизм при взятии Соледара показали воины ЧВК „Вагнер“. У них был самый ответственный фронт работ. Штурмовые отряды зачищали город. На фоне других подразделений, „вагнеровцы“ выделились особенно», — отмечает Михайлов.
Эксперт подчеркивает, что после взятия Артемовска, дальнейшее наступление будет продолжено.
Ранее RostovGazeta сообщала, что прогноз СВО на 2023 год положительный. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.