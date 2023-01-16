По словам собеседника, Соледар — это чрезвычайно важный узел. Дальше должно последовать взятие Артемовска, что, фактически, разрушит весь фронт украинской обороны. А последующее взятие Артемовска, как считает политолог, станет переломным моментом в ходе СВО.