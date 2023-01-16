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Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

«Переломный момент»: ростовский эксперт спрогнозировал ход СВО после взятия Соледара

Сегодня, 16:31
Фото: mil.ru
Ростовский эксперт спрогнозировал ход СВО после взятия Соледара

Ростовский эксперт Михайлов спрогнозировал дальнейший ход СВО после взятия Соледара

Взятие Соледара можно считать преддверием переломного момента в ходе специальной военной операции, сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

По словам собеседника, Соледар — это чрезвычайно важный узел. Дальше должно последовать взятие Артемовска, что, фактически, разрушит весь фронт украинской обороны. А последующее взятие Артемовска, как считает политолог, станет переломным моментом в ходе СВО. 

«Особый героизм при взятии Соледара показали воины ЧВК „Вагнер“. У них был самый ответственный фронт работ. Штурмовые отряды зачищали город. На фоне других подразделений, „вагнеровцы“ выделились особенно», — отмечает Михайлов.

Эксперт подчеркивает, что после взятия Артемовска, дальнейшее наступление будет продолжено.

Ранее RostovGazeta сообщала, что прогноз СВО на 2023 год положительный. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. 

Ростовский депутат Водолацкий сделал прогноз ситуации в зоне СВО на 2023 год
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