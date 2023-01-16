Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Вопросы о возвращении бойцов домой поступают постоянно, в том числе властям донского региона. Однако пока единственные разъяснения появлялись на портале Объясняем.РФ.
Говорится, что ротация боевых подразделений будет проводиться по решению командования. Все зависит от оперативной обстановки.
В соцсетях местные жители написали, что хотели бы видеть более конкретные сроки возвращения людей домой. По их словам, сейчас слишком обобщенные ответы.
На данный момент информации о замене подразделений не поступало.