rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Ростовчане прокомментировали сроки возвращения домой мобилизованных

Сегодня, 04:53
Фото: 1mi
Жителям Ростовской области, которых коснулась частичная мобилизация, рассказали о сроках возвращения домой, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Вопросы о возвращении бойцов домой поступают постоянно, в том числе властям донского региона. Однако пока единственные разъяснения появлялись на портале Объясняем.РФ.

Говорится, что ротация боевых подразделений будет проводиться по решению командования. Все зависит от оперативной обстановки.

Ошибочно мобилизованного медика из Батайска вернули домой
Узнать подробнее

В соцсетях местные жители написали, что хотели бы видеть более конкретные сроки возвращения людей домой. По их словам, сейчас слишком обобщенные ответы.

На данный момент информации о замене подразделений не поступало. 

Читайте также:
Ошибочно мобилизованного медика из Батайска вернули домойМобилизованным из Ростовской области объявили сроки возвращения домойМобилизованным в Ростовской области передали бинокли и радиостанции 12 января
#Илья Протвинов#СВО#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
В Гидрометцентре спрогнозировали морозный февраль в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 04:22
Улетели зимовать: что известно о семье из Ростова, погибшей в авиакатастрофе в Непале
Вчера, 18:49
Ошибочно мобилизованного медика из Батайска вернули домой
Вчера, 17:50
Военный эксперт Безсонов пожаловался, что в СДЭКе Ростова не приняли бронежилет
Вчера, 16:28
Синоптики предупредили о морозе до -8 градусов и снеге в Ростовской области 16 января
Вчера, 18:08
Брошенные в Ростове внедорожники ОБСЕ заметили на границе с ЛНР
Вчера, 15:15