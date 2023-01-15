Пока что единственное пояснение о ситуации с демобилизацией федеральные власти предоставили на портале Объясняем.РФ в конце сентября, когда сообщили, что ротация боевых подразделений будет производиться по решению командования, исходя из оперативной обстановки. Пока что никакой информации о замене личного состава и подразделений, участвующих в спецоперации, не поступало.