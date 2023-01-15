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Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Мобилизованным из Ростовской области объявили сроки возвращения домой

Сегодня, 05:39
Фото: contract.mil.ru

Мобилизованным из всей Ростовской области объявили сроки возвращения домой в январе

В Ростовской области жителям, мобилизованным для участия в СВО, сообщили, когда они смогут вернуться домой.

Напомним, осенью 2022 года в Ростовской области прошла волна частичной мобилизации населения для участия в спецоперации на Украине. И уже зимой 2023 года от мобилизованных и их близких стали поступать вопросы о том, когда мобилизованные смогут вернуться домой. 

Журналисты решили уточнить в донском пресс-центре, есть ли правовые нормы, определяющие сроки демобилизации, однако даже два дня спустя представители СМИ не смогли получить ответы на свои вопросы. 

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Пока что единственное пояснение о ситуации с демобилизацией федеральные власти предоставили на портале Объясняем.РФ в конце сентября, когда сообщили,  что ротация боевых подразделений будет производиться по решению командования, исходя из оперативной обстановки. Пока что никакой информации о замене личного состава и подразделений, участвующих в спецоперации, не поступало. 

Ранее стало известно, что многодетным отцам сохранили отсрочку от мобилизации. 

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