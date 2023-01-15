Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Напомним, осенью 2022 года в Ростовской области прошла волна частичной мобилизации населения для участия в спецоперации на Украине. И уже зимой 2023 года от мобилизованных и их близких стали поступать вопросы о том, когда мобилизованные смогут вернуться домой.
Журналисты решили уточнить в донском пресс-центре, есть ли правовые нормы, определяющие сроки демобилизации, однако даже два дня спустя представители СМИ не смогли получить ответы на свои вопросы.
Пока что единственное пояснение о ситуации с демобилизацией федеральные власти предоставили на портале Объясняем.РФ в конце сентября, когда сообщили, что ротация боевых подразделений будет производиться по решению командования, исходя из оперативной обстановки. Пока что никакой информации о замене личного состава и подразделений, участвующих в спецоперации, не поступало.
Ранее стало известно, что многодетным отцам сохранили отсрочку от мобилизации.