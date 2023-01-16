«Более того, в списки на обмен военнопленными намеренно не направляются фамилии простых бойцов. Киевский режим включает в списки, в основном, только наемников, нацистов батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) и других националистических подразделений», - говорит собеседник.