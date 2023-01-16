Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Собеседник подчеркивает, что скрывают факты гибели украинских бойцов власти Украины намеренно, делается это для того, чтобы не выплачивать родным за смерть солдата 15 миллионов гривен.
«Из-за этого на Украине сейчас идут манифестации жен и матерей, которые ничего не знают о судьбе своих родных мужчин — сыновей, мужей», - отмечает Евгений Михайлов.
По словам эксперта, обнаружены документы, которые свидетельствуют о том, что тела погибших украинских бойцов просто бросают, никуда не вывозят. Киевский режим знает об этом.
«Более того, в списки на обмен военнопленными намеренно не направляются фамилии простых бойцов. Киевский режим включает в списки, в основном, только наемников, нацистов батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) и других националистических подразделений», - говорит собеседник.
Эксперт подчеркивает, что из-за этого на Украине возрастает недоверие к киевской власти.
«Совершенно справедливо рождается убеждение в том, что простые люди Киеву не нужны. Их специально стараются уничтожить, спасая только нацистов и иностранных наемников», - резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жителя Ростовской области оштрафовали на два миллиона рублей за реабилитацию нацизма в соцсетях.
* террористическая организация, запрещённая в России.