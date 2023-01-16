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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Ростовский эксперт Михайлов рассказал, как скрывают погибших и пленных на Украине

Сегодня, 14:23
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua/CC BY SA
Стало известно, что глава Украины Владимир Зеленский намеренно скрывает факты о погибших украинских бойцах. Пропавшими без вести в Незалежной числится уже 40 тысяч солдат. Об этом сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

Собеседник подчеркивает, что скрывают факты гибели украинских бойцов власти Украины намеренно, делается это для того, чтобы не выплачивать родным за смерть солдата 15 миллионов гривен.

«Из-за этого на Украине сейчас идут манифестации жен и матерей, которые ничего не знают о судьбе своих родных мужчин — сыновей, мужей», - отмечает Евгений Михайлов.

По словам эксперта, обнаружены документы, которые свидетельствуют о том, что тела погибших украинских бойцов просто бросают, никуда не вывозят. Киевский режим знает об этом.

«Более того, в списки на обмен военнопленными намеренно не направляются фамилии простых бойцов. Киевский режим включает в списки, в основном, только наемников, нацистов батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) и других националистических подразделений», - говорит собеседник.

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Эксперт подчеркивает, что из-за этого на Украине возрастает недоверие к киевской власти. 

«Совершенно справедливо рождается убеждение в том, что простые люди Киеву не нужны. Их специально стараются уничтожить, спасая только нацистов и иностранных наемников», - резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жителя Ростовской области оштрафовали на два миллиона рублей за реабилитацию нацизма в соцсетях. 

* террористическая организация, запрещённая в России. 

Житель в Ростовской области оштрафован на 2 миллиона рублей за реабилитацию нацизма
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