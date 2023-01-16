Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
В этот день будет облачно, осадков ждать не стоит. Во вторник воздух прогреется до плюс трех градусов.
В среду потеплеет до четырех градусов и усилится ветер. В четверг, 19 января, могут пройти дожди, а температура воздуха достигнет пяти градусов.
В ночное время в городе сохранятся заморозки и может выпасть снег с дождем. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
Ранее ростовских коммунальщиков переводили в режим повышенной готовности из-за непогоды.
До этого центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря.