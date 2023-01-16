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Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

В Ростове-на-Дону днем 16 января воздух прогреется до +1 градуса

Сегодня, 07:44
Фото: stockvault.net
В Ростове-на-Дону днем 16 января воздух прогреется до +1 градуса
В Ростове-на-Дону в понедельник, 16 января, температура воздуха поднимется до плюс одного градуса, сообщили в Гидрометцентре.

В этот день будет облачно, осадков ждать не стоит. Во вторник воздух прогреется до плюс трех градусов. 

В среду потеплеет до четырех градусов и усилится ветер. В четверг, 19 января, могут пройти дожди, а температура воздуха достигнет пяти градусов. 

Центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря
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В ночное время в городе сохранятся заморозки и может выпасть снег с дождем. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду. 

Ранее ростовских коммунальщиков переводили в режим повышенной готовности из-за непогоды. 

До этого центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря. 

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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