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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Сенатор от Ростовской области Рукавишникова заявила о наказаниях для фармацевтов

Сегодня, 09:08
Фото: council.gov.ru
Сенатор от Ростовской области Рукавишникова заявила о наказаниях для фармацевтов
Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова заявила, что фармацевтов будут жестче наказывать за незаконную продажу рецептурных препаратов, говорится в ее Telegram-канале.

Уже подготовили соответствующий законопроект, в котором прописано ужесточение наказания. Речь идет о продаже без рецептов психоактивных​ лекарств.

Сейчас за нарушение наказывают руководителя аптеки и временно ее закрывают. Из-за этого страдали покупатели и бизнес.

Теперь решили наказывать фармацевтов, суммы штрафов достигнут от 10 до 20 тысяч рублей. Также предусмотрели запрет на работу в аптеках на срок до года.

Кроме того, планируется увеличить размер штрафов для бизнесменов. Дело в том, что, согласно статистике, за последние 13 лет количество лекарственных наркоманов увеличилось в три раза.

Росздравнадзор опроверг дефицит лекарств в аптеках Ростовской области
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А за несколько лет количество нарушений в сфере безрецептурной продажи препаратов выросло на 22%.

Ранее Росздравнадзор опроверг дефицит лекарств в аптеках Ростовской области.

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