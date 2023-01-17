Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Уже подготовили соответствующий законопроект, в котором прописано ужесточение наказания. Речь идет о продаже без рецептов психоактивных лекарств.
Сейчас за нарушение наказывают руководителя аптеки и временно ее закрывают. Из-за этого страдали покупатели и бизнес.
Теперь решили наказывать фармацевтов, суммы штрафов достигнут от 10 до 20 тысяч рублей. Также предусмотрели запрет на работу в аптеках на срок до года.
Кроме того, планируется увеличить размер штрафов для бизнесменов. Дело в том, что, согласно статистике, за последние 13 лет количество лекарственных наркоманов увеличилось в три раза.
А за несколько лет количество нарушений в сфере безрецептурной продажи препаратов выросло на 22%.
Ранее Росздравнадзор опроверг дефицит лекарств в аптеках Ростовской области.