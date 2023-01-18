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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Дочь рассказала странные подробности исчезновения беременной мамы в Ростове

Сегодня, 12:36
Фото: Предоставлено родственниками Ирины Кривули для RostovGazeta
Ростовчанка на девятом месяце беременности Ирина Кривуля вышла из дома 16 января 2023 года, планируя зайти в магазин и в гости к дочери. Однако через час ее мобильный оказался выключен. О ее местоположении до сих пор ничего неизвестно. Об этом сообщила RostovGazeta дочь Алина.

Уходя из дома 16 января 2023 года, 46-летняя беременная ростовчанка Ирина Кривуля была одета в серый пуховик и серую вязанную шапочку. Ее муж сейчас находится в зоне СВО — он военнослужащий. Тревогу забила старшая дочь, к  которой беременная женщина планировала зайти в гости. Но так и не пришла.

«Мы живем в одном районе. От дома мамы до меня пешком минут 20 ходьбы. Из дома она вышла в три часа дня, сказав своей подруге, что собирается ко мне», - отмечает Алина.

Однако в гостях у дочери Ирина Кривуля не появилась. Последнее ее сообщение зафиксировано в мессенджере в 16:15 мск в районе магазина на улице Дачной, 103, в начале улицы Таганрогской. После этого телефон был выключен.

Угол Дачной и Таганрогской в Ростове
Фото: Яндекс.Карты
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«Никогда такого не было, чтобы мама надолго ушла из дома, и о ней ничего не было известно. Я даже предположить не могу, что случилось. Ее телефон выключен до сих пор», — рассказывает Алина.

Дочь добавляет, что очевидцы видели, как беременная женщина заходила в городской автобус. Но номер автобуса никто не запомнил.

«Зачем мама села в автобус, я не знаю. Возможно, она поехала в магазин», — делится мнением дочь.

По ее словам, сейчас поисками Ирины Кривули занимается и полиция и волонтеры. 

Ранее RostovGazeta выясняла, что делать если в Ростове пропал человек. 

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