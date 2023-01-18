Ростовчанка на девятом месяце беременности Ирина Кривуля вышла из дома 16 января 2023 года, планируя зайти в магазин и в гости к дочери. Однако через час ее мобильный оказался выключен. О ее местоположении до сих пор ничего неизвестно. Об этом сообщила RostovGazeta дочь Алина.

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