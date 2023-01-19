rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Что делать, если нет отопления в Ростове-на-Дону

Сегодня, 12:05
Фото: rostov-gorod.ru
Что делать, если нет отопления в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону уже вовсю идет отопительный сезон, но иногда случаются проблемы. Что делать, если дома стало холодно, в материале RostovGazeta.

Что делать, если пропало отопление

Если в квартире пропало тепло, то нужно в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию. Она может подсказать причины, сроки восстановления и дальнейшие действия.

Кроме того, причину можно выяснить по телефонам круглосуточных диспетчерских служб:

  1. «Ростовские тепловые сети» (863) 234-89-44;
  2. АО «Теплокоммунэнерго» (863) 274-50-15;
  3. ОИДЦ «05» Департамента ЖКХ и энергетики 05, 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98.

Как обратиться в ЦУР

В области действует Центр управления регионом, специалисты которого помогают в решение проблем людей. Их основные задачи:

  1. Содействие в решении вопросов;
  2. Обеспечение эффективного взаимодействия с органами власти;
  3. Раскрытие результатов.

Если проблема не решается, то можно обратиться в ЦУР, который выяснит, на каком моменте все остановилось.

Куда обращаться по вопросам ЖКХ

В Ростовской области по вопросам сферы ЖКХ можно также обратиться Единую диспетчерскую по номерам (863) 240-13-79 и (863) 240-13-60.

Куда обращаться по вопросам ЖКХ
Фото: rostov-gorod.ru
В центре Ростова еще 36 домов остались без отопления 18 января
Узнать подробнее

Если проблема остается длительное время, то также можно пожаловаться в 

  1. Жилищную инспекцию;
  2. Местную администрацию;
  3. Роспотребнадзор;
  4. Прокуратуру.

Какая температура должна быть в квартире

Согласно утвержденным нормам, в квартире температура воздуха должна быть не менее 18-20 градусов. Если смотреть по сезонности, то зимой в помещениях она должна составлять 18-24 градуса. А в теплое время года - от 20 до 28 градусов. 

Читайте также:
В центре Ростова еще 36 домов остались без отопления 18 январяВ центре Ростова почти полсотни домов остались без отопления 17 январяАвария теплосетей оставила без отопления около 30 домов в центре Ростова 14 января
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Отопление#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
Подпишитесь
Губернатор Голубев призвал донской Минтранс научиться проектировать дороги
Сегодня, 12:56
Сосед по палате в Ростове украл у пациента 1,6 млн рублей и прокутил их с подружкой
Сегодня, 12:06
Вскрылись новые подробности исчезновения в Ростове беременной женщины
Сегодня, 12:04
С декабря на раскопках Некрополя Танаис нашли античные монеты, фибулы и сосуды
Сегодня, 11:59
Врач объяснил, чего ожидать если мигранты завезут корь в Ростовскую область
Сегодня, 10:50
Федеральный закон мешает создать 80 тысяч могил на кладбище в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:07