Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Если в квартире пропало тепло, то нужно в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию. Она может подсказать причины, сроки восстановления и дальнейшие действия.
Кроме того, причину можно выяснить по телефонам круглосуточных диспетчерских служб:
В области действует Центр управления регионом, специалисты которого помогают в решение проблем людей. Их основные задачи:
Если проблема не решается, то можно обратиться в ЦУР, который выяснит, на каком моменте все остановилось.
В Ростовской области по вопросам сферы ЖКХ можно также обратиться Единую диспетчерскую по номерам (863) 240-13-79 и (863) 240-13-60.
Если проблема остается длительное время, то также можно пожаловаться в
Согласно утвержденным нормам, в квартире температура воздуха должна быть не менее 18-20 градусов. Если смотреть по сезонности, то зимой в помещениях она должна составлять 18-24 градуса. А в теплое время года - от 20 до 28 градусов.