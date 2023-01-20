Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
До конца января автомобили получат дилерские центры в нескольких городах, в том числе Ростове, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. В дальнейшем география присутствия будет расширяться.
Ранее появилась информация о производстве кроссоверов и электрокаров. Стала известна и стоимость, за внедорожник придется отдать около двух миллионов рублей. Электромобиль обойдется в 3,5 миллиона.
Хотя в соцсетях пока данная модель собирает много негативных отзывов.
«У нас много такого „российского“. Около 99% бытовой техники, например. Все делается в Китае, собирается у нас», — заявили пользователи в комментариях.
«И конская цена от 1,5 до 2 миллионов. Лучше все равно взять Solaris. „Москвич“ делает китайская компания Jac», — пишут ростовчане.
«Ну и цену на миллион поднять не забыли», — заявили местные жители.
Ранее 30 бронеавтомобилей привезли в Ростов для передачи участникам СВО.