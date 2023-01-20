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Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

В Ростове-на-Дону до 31 января начнут продавать кроссоверы и электрокары «Москвич»

Сегодня, 07:20
Фото: М.Мишина/mos.ru
В Ростове-на-Дону до 31 января начнут продавать кроссоверы и электрокары «Москвич»
В Ростове-на-Дону в продаже появятся обновленные автомобили «Москвич», говорится в Telegram-канале производителя.

До конца января автомобили получат дилерские центры в нескольких городах, в том числе Ростове, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. В дальнейшем география присутствия будет расширяться.

Ранее появилась информация о производстве кроссоверов и электрокаров. Стала известна и стоимость, за внедорожник придется отдать около двух миллионов рублей. Электромобиль обойдется в 3,5 миллиона.

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Хотя в соцсетях пока данная модель собирает много негативных отзывов.

«У нас много такого „российского“. Около 99% бытовой техники, например. Все делается в Китае, собирается у нас», — заявили пользователи в комментариях.

«И конская цена от 1,5 до 2 миллионов. Лучше все равно взять Solaris. „Москвич“ делает китайская компания Jac», — пишут ростовчане.

«Ну и цену на миллион поднять не забыли», — заявили местные жители. 

Ранее 30 бронеавтомобилей привезли в Ростов для передачи участникам СВО.

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