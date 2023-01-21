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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Инверсионные следы заметили на небе над Ростовской областью днем 20 января

Сегодня, 09:56
Фото: 1mi
В небе над Ростовской области заметили следы, которые напоминают инверсионные, сообщают СМИ.

Издание Rostov пишет, что следы местные жители увидели днем 20 января. Об этом сообщили проживающие в микрорайоне Лиховском в Каменском районе.

Официальной информации об этом не поступало, в данный момент она уточняется. 

Губернатор Голубев объяснил инверсионные следы в небе над Ростовской областью
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До этого губернатор области Василий Голубев прокомментировал взрывы на небе над регионом днем 17 января. Он рассказал, что это был самолет, пустивший ракету по цели в зоне спецоперации. 

Ранее жителей в Ростова встревожили инверсионными следы и хлопки на Северном днем 10 января. 

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