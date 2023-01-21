Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Издание Rostov пишет, что следы местные жители увидели днем 20 января. Об этом сообщили проживающие в микрорайоне Лиховском в Каменском районе.
Официальной информации об этом не поступало, в данный момент она уточняется.
До этого губернатор области Василий Голубев прокомментировал взрывы на небе над регионом днем 17 января. Он рассказал, что это был самолет, пустивший ракету по цели в зоне спецоперации.
Ранее жителей в Ростова встревожили инверсионными следы и хлопки на Северном днем 10 января.