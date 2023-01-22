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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Ростовчан предупредили о сильном ветре днем 22 января

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI
Порывы ветра до 12 метров в секунду ожидаются в Ростове-на-Дону днем, 22 января, сообщает «Фобос».
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Погода

Воздух прогреется до плюс 5 градусов. При этом будет дуть сильный восточный ветер. Давление будет заметно выше нормы. Ночью может подморозить до минус 1 градуса.

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В понедельник погода существенно не изменится. Температура воздуха будет от плюс 4 до плюс 6 градусов. На фоне повышенного давления будет малооблачно. А порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. 

Ранее жителей Ростова предупредили о похолодании в начале следующей недели. Столбики термометров могут опуститься до минус семи градусов.

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