Ростовчан предупредили о сильном ветре днем 22 января

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Воздух прогреется до плюс 5 градусов. При этом будет дуть сильный восточный ветер. Давление будет заметно выше нормы. Ночью может подморозить до минус 1 градуса.
В понедельник погода существенно не изменится. Температура воздуха будет от плюс 4 до плюс 6 градусов. На фоне повышенного давления будет малооблачно. А порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.
Ранее жителей Ростова предупредили о похолодании в начале следующей недели. Столбики термометров могут опуститься до минус семи градусов.