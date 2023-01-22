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Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

В Ростове рабочая группа по СВО решит проблему бойца с зарплатой в 9,5 тыс рублей

Сегодня, 08:47
Фото: 1MI
Решить проблему военнослужащего, который получает заработную плату всего в 9,5 тысяч рублей, пообещал замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации — заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол, сообщает РИА «Новости».

Рабочая группа накануне прибыла в Ростов. Там Кара-оол сообщил о видео, которые недавно было опубликовано в сети. В нем военный, находящийся на передовой, жалуется на низкую заработную плату, по итогам октября он якобы получил 9,5 тысячи рублей, а в ноябре - 19 тысяч.

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В свою очередь замруководителя рабочей группы сообщил, что с бойцом уже связались. Ему будет оказана помощь.

Напомним, в Ростовской области в Заксобрании депутаты планируют разработать новые меры поддержки демобилизованных военных. На сегодняшний день в регионе действуют 18 таких мер.

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