Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Рабочая группа накануне прибыла в Ростов. Там Кара-оол сообщил о видео, которые недавно было опубликовано в сети. В нем военный, находящийся на передовой, жалуется на низкую заработную плату, по итогам октября он якобы получил 9,5 тысячи рублей, а в ноябре - 19 тысяч.
В свою очередь замруководителя рабочей группы сообщил, что с бойцом уже связались. Ему будет оказана помощь.
Напомним, в Ростовской области в Заксобрании депутаты планируют разработать новые меры поддержки демобилизованных военных. На сегодняшний день в регионе действуют 18 таких мер.