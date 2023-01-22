Рабочая группа накануне прибыла в Ростов. Там Кара-оол сообщил о видео, которые недавно было опубликовано в сети. В нем военный, находящийся на передовой, жалуется на низкую заработную плату, по итогам октября он якобы получил 9,5 тысячи рублей, а в ноябре - 19 тысяч.