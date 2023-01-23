Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Днем в понедельник, 23 января, будет облачная погода и без осадков. Однако дороги могут стать скользкими.
В отдельных районах порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Ранее этого было достаточно, чтобы падали деревья и сносило остановки. Поэтому стоит быть внимательными.
В южных районах температура составит около пяти градусов. В других территориях могут быть заморозки.
Понижение температуры ожидается и в ночь на 24 января.
Ранее ростовчане пожаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49. Расширенный материал читайте по ссылке.