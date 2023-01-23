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Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Морозы до -15 придут в Ростовскую область с 24 января

Сегодня, 08:10
Фото: unsplash.com
Морозы до -15 придут в Ростовскую область с 24 января
В Ростовской области местами ожидаются сильные морозы с температурой до минус 15 градусов, сообщили синоптики.

Днем в понедельник, 23 января, будет облачная погода и без осадков. Однако дороги могут стать скользкими. 

В отдельных районах порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Ранее этого было достаточно, чтобы падали деревья и сносило остановки. Поэтому стоит быть внимательными.

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В южных районах температура составит около пяти градусов. В других территориях могут быть заморозки.

Понижение температуры ожидается и в ночь на 24 января. 

Ранее ростовчане пожаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49. Расширенный материал читайте по ссылке

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#Общество#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов
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