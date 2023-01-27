Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Ранее СМИ писали, что в регионе якобы разыскивают несколько человек, которые ездят на машине. Говорилось, что будто у них есть оружие и украинский флаг.
«Правоохранители организовали проверочные мероприятия, но пока поступившие сведения не подтверждаются. При этом сообщивший их гражданин пропал, его самого разыскивают», — говорится в публикации.
Есть вероятность, что это может быть шуткой или провокацией украинских спецслужб. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
До этого жители Ростова заявили о вооруженном нападении пассажиров на таксиста.