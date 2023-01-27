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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Полиция ищет заявившего об авто с вооружёнными людьми с флагом Украины в Ростове

27 января 2023, 07:07
Фото: 1MI
Полиция ищет мужчину, заявившего о вооруженных людях с украинским флагом в Ростове
В Ростове-на-Дону правоохранители пытаются найти человека, заявившего о вооруженных людях, пишут СМИ.

Ранее СМИ писали, что в регионе якобы разыскивают несколько человек, которые ездят на машине. Говорилось, что будто у них есть оружие и украинский флаг.

«Правоохранители организовали проверочные мероприятия, но пока поступившие сведения не подтверждаются. При этом сообщивший их гражданин пропал, его самого разыскивают», — говорится в публикации.

Есть вероятность, что это может быть шуткой или провокацией украинских спецслужб. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

До этого жители Ростова заявили о вооруженном нападении пассажиров на таксиста. 

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