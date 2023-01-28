Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Пожар начался в садовом товариществе «Космос» на улице Жасминовой. Загорелася кухня на территории частного домовладения.
«Огонь успел распространиться на площади 30 квадратных метров. Ожоги ног получила 52-летняя женщина», — сказано в сообщении.
Известно, что пострадавшую госпитализировали. Причиной пожара стало неаккуратное обращение с огнем.
Прибывшим специалистам удалось ликвидировать огонь в течение 20 минут.
Ранее в Ростове спасателям удалось предотвратить взрыв на складе кислородных баллонов.