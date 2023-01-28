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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В Ростове при пожаре в частном доме пострадала 52-летняя женщина днем 27 января

28 января 2023, 10:25
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону во время пожара ожоги получила 52-летняя женщина, сообщили в УМЧС по региону.
Сюжет
Пожар

Пожар начался в садовом товариществе «Космос» на улице Жасминовой. Загорелася кухня на территории частного домовладения.

«Огонь успел распространиться на площади 30 квадратных метров. Ожоги ног получила 52-летняя женщина», — сказано в сообщении.

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Известно, что пострадавшую госпитализировали. Причиной пожара стало неаккуратное обращение с огнем.

Прибывшим специалистам удалось ликвидировать огонь в течение 20 минут.

Ранее в Ростове спасателям удалось предотвратить взрыв на складе кислородных баллонов.

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#Илья Протвинов#Пожар#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
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