Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Пожар случился в Ростове на улице Врубовая, 34А утром 24 января. Огонь охватил склад, на котором хранились кислородные баллоны. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.
Прибыв на место происшествия, спасатели первым делом вынесли из горящего здания баллоны, чтобы предотвратить угрозу взрыва. После чего пожарные продолжили разведку для обнаружения очага возгорания.
На тушение огня ушло менее часа. В ликвидации пожара участвовали 15 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС России.
Ранее в Ростовской области при пожаре на заводе пластиковых окон пострадали два человека.