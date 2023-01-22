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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

В Ростовской области при пожаре на заводе пластиковых окон пострадали два человека

Сегодня, 08:52
Фото: УМЧС России по Ростовской области
В Ростовской области при пожаре на заводе пластиковых окон пострадали два человека

Под Ростовом при пожаре на заводе пластиковых окон пострадали два человека 21 января

В результате пожара в цехе по производству пластиковых окон в поселке Опытный Аксайского района Ростовской области пострадали два человека, которые там работали, сообщили местном управлении МЧС.
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Пожар

Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 16.40 мск. Известно, что у здания загорелась кровля. К тушению возгорания были привлечены 36 человек, 13 единиц техники от РСЧС и 32 человека и 10 единиц техники - от МЧС. К 18.00 мск пожар был ликвидирован.

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Видео: УМЧС России по Ростовской области

Эвакуации объявлено не было. Двое пострадавших в пожаре сотрудников предприятия покинули здание самостоятельно и затем были доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что в Ростовской области будут оборудованы пять новых пожарных частей.

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