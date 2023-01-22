Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 16.40 мск. Известно, что у здания загорелась кровля. К тушению возгорания были привлечены 36 человек, 13 единиц техники от РСЧС и 32 человека и 10 единиц техники - от МЧС. К 18.00 мск пожар был ликвидирован.
Эвакуации объявлено не было. Двое пострадавших в пожаре сотрудников предприятия покинули здание самостоятельно и затем были доставлены в больницу.
Ранее стало известно, что в Ростовской области будут оборудованы пять новых пожарных частей.