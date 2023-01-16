Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов рассказал, что в текущем году в регионе появятся пять новых пожарных частей. Их построят в Константиновском, Багаевском, Матвеево-Курганском, Азовском и Кашарском районах.
Власти объяснили, что местоположение пожарных частей выбирались в зависимости от наличия рядом социально важных объектов и от удаленности населенных пунктов от пожарных частей, принадлежащих МЧС России.
Возведение новых пожарных частей обезопасит 62 населенных пункта, в которых живут более 20,5 тысяч человек.
Напомним, летом этого года Ростовскую область сотрясали страшные лесные пожары. В частности, они бушевали в Константиновском и Азовском районах. Огонь тогда уничтожил не только жилые дома, но и социальные объекты.
Ранее сообщалось, что в Ростове советские пожарные суда вернут в боевой расчет весной 2023 года.