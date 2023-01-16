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Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Сразу пять новых пожарных частей появятся в Ростовской области в 2023 году

Сегодня, 08:59
Фото: donland.ru
Сразу пять новых пожарных частей появятся в Ростовской области в 2023 году
Власти Ростовской области пообещали оборудовать пять новых пожарных частей, сообщается на сайте правительства региона.

Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов рассказал, что в текущем году в регионе появятся пять новых пожарных частей. Их построят в Константиновском, Багаевском, Матвеево-Курганском, Азовском и Кашарском районах.

Власти объяснили, что местоположение пожарных частей выбирались в зависимости от наличия рядом социально важных объектов и от удаленности населенных пунктов от пожарных частей, принадлежащих МЧС России.

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Возведение новых пожарных частей обезопасит 62 населенных пункта, в которых живут более 20,5 тысяч человек.

Напомним, летом этого года Ростовскую область сотрясали страшные лесные пожары. В частности, они бушевали в Константиновском и Азовском районах. Огонь тогда уничтожил не только жилые дома, но и социальные объекты.

Ранее сообщалось, что в Ростове советские пожарные суда вернут в боевой расчет весной 2023 года.

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