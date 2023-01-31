Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Напомним, что в этом году региональные льготники получили право выбора. Они могут получить компенсацию в размере 1055 рублей, которую платят каждый месяц. Либо воспользоваться бесплатным проездом.
В Заксобрании области отметили о необходимости перевести на транспортные карты федеральных льготников. Сейчас они покупают единый проездной билет.
«С 1 мая билеты заменит транспортная карта, для ее получения нужно подать заявление. Их подали только 10% граждан из этой категории», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в апреле прекратят продажи проездных билетов на май. Для получения карт нужно обратиться в органы соцзащиты или МФЦ.