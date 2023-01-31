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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

С 1 мая в Ростовской области отменят бумажные льготные проездные билеты

31 января 2023, 05:22
Фото: 1mi
В Ростовской области с 1 мая исчезнет из оборота единый социальный проездной билет, сообщили в Заксобрании региона.

Напомним, что в этом году региональные льготники получили право выбора. Они могут получить компенсацию в размере 1055 рублей, которую платят каждый месяц. Либо воспользоваться бесплатным проездом.

В Заксобрании области отметили о необходимости перевести на транспортные карты федеральных льготников. Сейчас они покупают единый проездной билет.

«С 1 мая билеты заменит транспортная карта, для ее получения нужно подать заявление. Их подали только 10% граждан из этой категории», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в апреле прекратят продажи проездных билетов на май. Для получения карт нужно обратиться в органы соцзащиты или МФЦ.

 

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