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Published Сегодня, 09:02

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Тысячи единиц оружия пытались провести через таможню в Ростовской области в 2022 году

31 января 2023, 09:02
Фото: vk.com/customs_rus
Тысячи единиц оружия пытались провести через таможню в Ростовской области
Ростовские таможенники рассказали, что в 2022 году через границу пытались провезти три тысячи единицы оружия, информация опубликована на сайте ведомства.

В Южной оперативно таможне рассказали об итогах 2022 года. В ведомстве отметили, что в ушедшем году из-за спецоперации и присоединения новых субъектов. На этом фоне увеличилось число правонарушений, связанных с контрабандой оружия и боеприпасов. Злоумышленники за год пытались провезти через границу более трех тысяч единиц оружия, среди которого, в том числе были патроны и взрывчатка.

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Также зафиксировано больше попыток незаконного перемещения через таможню денег и наркотиков. Всего в 2022 году Южное таможенное управление возбудило 249 уголовных дел.

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