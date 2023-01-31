Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В Южной оперативно таможне рассказали об итогах 2022 года. В ведомстве отметили, что в ушедшем году из-за спецоперации и присоединения новых субъектов. На этом фоне увеличилось число правонарушений, связанных с контрабандой оружия и боеприпасов. Злоумышленники за год пытались провезти через границу более трех тысяч единиц оружия, среди которого, в том числе были патроны и взрывчатка.
Также зафиксировано больше попыток незаконного перемещения через таможню денег и наркотиков. Всего в 2022 году Южное таможенное управление возбудило 249 уголовных дел.
Ранее Донскому инфекционному центру передали маски, конфискованные на таможне.