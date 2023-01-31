В Южной оперативно таможне рассказали об итогах 2022 года. В ведомстве отметили, что в ушедшем году из-за спецоперации и присоединения новых субъектов. На этом фоне увеличилось число правонарушений, связанных с контрабандой оружия и боеприпасов. Злоумышленники за год пытались провезти через границу более трех тысяч единиц оружия, среди которого, в том числе были патроны и взрывчатка.