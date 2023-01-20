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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Более 4,5 миллионов рублей изъяли сотрудники таможни в Таганроге в 2022 году

Сегодня, 09:16
Фото: ФТС России
Более 4,5 миллионов рублей изъяли сотрудники таможни в Таганроге в 2022 году
Сотрудники Ростовской таможни по городу Таганрогу за прошлый год возбудили пять дел о контрабанде наличных, об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления. м

В 2022 году таможенники возбудили пять уголовных дел по подозрению в контрабанде наличных денег и денежных инструментов. Общая сумма изъятых денег составила более 4,5 миллиона рублей. 

Тем временем, специалисты Ростовской таможни напоминают, что со 2 марта прошлого года из страны временно запретили вывозить валюту более 10 тысяч долларов США — это 688,5 тысячи рублей на момент публикации текста. 

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В соответствии с действующими законами, при ввозе денег на сумму более 10 тысяч долларов также необходимо декларировать сумму перемещаемых денег. При расчете учитывают как иностранную валюту, так и российские рубли. 

Напомним, ранее ростовские таможенники смогли раскрыть и предотвратить незаконную деятельность по контрабанде элитного алкоголя.

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