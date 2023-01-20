Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В 2022 году таможенники возбудили пять уголовных дел по подозрению в контрабанде наличных денег и денежных инструментов. Общая сумма изъятых денег составила более 4,5 миллиона рублей.
Тем временем, специалисты Ростовской таможни напоминают, что со 2 марта прошлого года из страны временно запретили вывозить валюту более 10 тысяч долларов США — это 688,5 тысячи рублей на момент публикации текста.
В соответствии с действующими законами, при ввозе денег на сумму более 10 тысяч долларов также необходимо декларировать сумму перемещаемых денег. При расчете учитывают как иностранную валюту, так и российские рубли.
Напомним, ранее ростовские таможенники смогли раскрыть и предотвратить незаконную деятельность по контрабанде элитного алкоголя.