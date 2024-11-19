Контрабанда

Более 4,5 миллионов рублей изъяли сотрудники таможни в Таганроге в 2022 году

Сотрудники Ростовской таможни по городу Таганрогу за прошлый год возбудили пять дел о контрабанде наличных, об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления. м