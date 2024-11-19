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Контрабанда

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2024
Крупнейшую партию контрабандной техники нашли в магазине Ростова
19 ноября, 10:19
Контрабандист наркотиков из Германии попался в Ростове
Мужчина организовал перевоз запрещенных веществ из Германии под видом сырья для БАДов, когда попался в Ростове-на-Дону, сообщает Южное таможенное управление.
14 октября, 10:07
Отсидевшую 10 лет в тюрьме Вьетнама Марию Дапирку перевели в Ростовскую область
Ростовчанка, отбывавшая пожизненный срок во Вьетнаме за контрабанду наркотиков, перевелась в азовскую женскую тюрьму на родине, сообщает «Газета.Ru».
2 сентября, 06:38
Осужденную на пожизненное во Вьетнаме за наркотики ростовчанку могут вернуть в Россию
4 августа, 10:30
В Ростове жители измучены жарой, а дончанина поймали на попытке контрабанды крокодила
4 апреля, 15:04
Обманутая женихом из Нигерии ростовчанка добивается перевода в российскую тюрьму
30 марта, 11:14
2023
Пограничники задержали пенсионера с целой сумкой патронов в Ростовской области
14 ноября 2023, 09:44
Лже-сотрудник ФСБ стал миллионером в Таганроге
11 октября 2023, 13:58
В Ростове раскрыли контрабанду запрещенных жиросжигателей из Казахстана
В Ростове 38-летнему местный житель стал фигурантом уголовного дела из-за таблеток для похудения, подробности дела рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.
31 июля 2023, 16:14
В Ростове задержали 48-летнюю женщину за контрабанду военной экипировки в США почтой
В Ростове задержали женщину средних лет, которая отправляла в США посыку с комплектами военной экипировки, об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
10 февраля 2023, 11:29
Более 4,5 миллионов рублей изъяли сотрудники таможни в Таганроге в 2022 году
Сотрудники Ростовской таможни по городу Таганрогу за прошлый год возбудили пять дел о контрабанде наличных, об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления. м
20 января 2023, 09:16
2022
Канал контрабанды оружия в США, Канаду и Францию пресекли таможенники в Ростове
В Ростовской области пресечен канал контрабанды российского вооружения в в США, Канаду и Францию, рассказали в Южном таможенном управлении.
31 октября 2022, 07:48
Контрабандистам не оставили шансов на провоз оружия из ДНР в Ростовскую область
Шансов провезти контрабанду из ДНР в Ростовскую область практически нет, сообщил корреспондент RostovGazeta.
19 октября 2022, 09:56
УФСБ пресекло канал контрабанды оружия из Украины в Ростов
18 октября 2022, 14:38
На турецком корабле от ростовских таможенников пытались спрятать 18 тонн топлива
Ростовские таможенники обнаружили 18 тонн незадекларированного топлива на теплоходе из Турции, сообщили в пресс-службе ведомства.
3 октября 2022, 08:25

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