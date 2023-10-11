Лже-сотрудник ФСБ стал миллионером в Таганроге

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Обвиняемый выдавал себя за сотрудника ФСБ, который якобы раскрывает преступления, связанные с контрабандой и мошенничеством. Он входил в доверие к людям и обманывал их.
С начала декабря 2021 года по июль 2022 года фигурант совершил мошенничество в отношении нескольких человек. Кроме того, он украл деньги с банковского счета. Общий размер ущерба составил более 10 миллионов рублей.
Во время суда Цыплухин частично признал свою вину, но отказался давать показания. Его приговорили к семи годам заключения в колонии общего режима.
Однако приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее мошенники в Ростовской области придумали новую схему обмана по номеру телефона.