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Лже-сотрудник ФСБ стал миллионером в Таганроге

Лже-сотрудник ФСБ стал миллионером в Таганроге

11 октября 2023, 13:58
Фото: Midjourney
Лже-сотрудник ФСБ стал миллионером в Таганроге

Лже-сотрудника ФСБ осудили на 7 лет за мошенничества и кражу на 10 млн рублей

В Ростовской области огласили приговор Михаилу Цыплухину, который совершил аферы на 10 миллионов рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Обвиняемый выдавал себя за сотрудника ФСБ, который якобы раскрывает преступления, связанные с контрабандой и мошенничеством. Он входил в доверие к людям и обманывал их.

С начала декабря 2021 года по июль 2022 года фигурант совершил мошенничество в отношении нескольких человек. Кроме того, он украл деньги с банковского счета. Общий размер ущерба составил более 10 миллионов рублей.

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Во время суда Цыплухин частично признал свою вину, но отказался давать показания. Его приговорили к семи годам заключения в колонии общего режима.

Однако приговор еще не вступил в законную силу.

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