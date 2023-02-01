Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Напомним, что иностранец совершил административное правонарушение. Дело в том, что он зарегистрировался на улице Кривопустенко, но проживал по другому адресу.
Миграционную службу нарушитель уведомлять не стал. В результате Новочеркасский городской суд оштрафовал Мжыглуда на две тысячи рублей и постановил выдворить из страны.
Защитники священнослужителя обжаловали решение, но суд в Ростове оставил его в силе. Известно, что гражданин Польши является настоятелем новочеркасского прихода Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви.