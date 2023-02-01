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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Священник Мжыглуд из Новочеркасска не смог оспорить свое выдворение в Польшу

1 февраля 2023, 08:05
Фото: nоvоcherkassk.dscs.ru
Священник Мжыглуд из Новочеркасска не смог оспорить свое выдворение в Польшу
В Ростове-на-Дону суд подтвердил решение выдворить из страны священнослужителя Михала Мжыглуда, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что иностранец совершил административное правонарушение. Дело в том, что он зарегистрировался на улице Кривопустенко, но проживал по другому адресу.

Миграционную службу нарушитель уведомлять не стал. В результате Новочеркасский городской суд оштрафовал Мжыглуда на две тысячи рублей и постановил выдворить из страны.

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Защитники священнослужителя обжаловали решение, но суд в Ростове оставил его в силе. Известно, что гражданин Польши является настоятелем новочеркасского прихода Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви.

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