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Священник

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2025
Где в Ростове можно набрать святой воды на Крещение
17 января, 06:36
2024
В Ростове-на-Дону сотни икон выбросили на свалку рядом с храмом
16 октября 2024, 12:55
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, куда деть найденный чужой крестик
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал, что делать, если нашел чужой нательный крестик.
25 сентября 2024, 11:21
Митрополит Меркурий призвал ростовчан не сходить с ума из-за потери крестика
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий поделился, как быть, если потерял крестик. Об этом архиерей РПЦ рассказал в программе «Сугубо личное».
24 сентября 2024, 19:51
Над Ростовской областью сбили ракету, а помощи в тушении нефтебазы попросили у Бога
21 августа 2024, 16:47
В Ростовской области священники начнут тушить пожары
В Ростовской области священнослужители прошли обучение и теперь могут тушить пожары. Также батюшки записались в добровольческий отряд пожарных, сообщает интернет-издание «К вашим услугам».
6 августа 2024, 13:13
Ростовский Митрополит Меркурий разрешил бесплатно молиться об участниках СВО
1 июля 2024, 10:23
В Ростове-на-Дону в военном госпитале замироточила икона Божьей Матери
25 февраля 2024, 11:06
2023
Ростовскому священнику грозит четыре года за домогательства к приемным дочерям
13 июня 2023, 14:17
Священник Мжыглуд из Новочеркасска не смог оспорить свое выдворение в Польшу
В Ростове-на-Дону суд подтвердил решение выдворить из страны священнослужителя Михала Мжыглуда, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
1 февраля 2023, 08:05
2022
Ростовские священники отправились на военно-медицинскую подготовку
25 октября 2022, 05:35

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