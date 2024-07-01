Ростовский Митрополит Меркурий разрешил бесплатно молиться об участниках СВО

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Он рассказал, что участников поминают «не взымая никакой жертвы».
«Но я думаю, что если у вас кто-то ушел на СВО, то не будет преступлением оказать пожертвование. Но, если у вас нет, приходите, мы и так помолимся», — произнес митрополит.
Он добавил, что уже было много случаев, когда к нему обращались с такой просьбой. Прихожане передавали записки с именами, чтобы за них помолились.
До этого ростовский митрополит Меркурий разрешил женщинам ходить в храм в брюках.
Ранее Меркурий заявил, что не знает, кто охраняет некрещеных ростовчан.