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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Ростовский Митрополит Меркурий разрешил не платить за поминовение участников СВО

Ростовский Митрополит Меркурий разрешил бесплатно молиться об участниках СВО

1 июля 2024, 10:23
Фото: 1MI
Ростовский Митрополит Меркурий разрешил не платить за поминовение участников СВО
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, что можно ничего не платить за поминовение участников спецоперации, прозвучало в передаче «Сугубо личное» на «Дон 24».

Он рассказал, что участников поминают «не взымая никакой жертвы».

«Но я думаю, что если у вас кто-то ушел на СВО, то не будет преступлением оказать пожертвование. Но, если у вас нет, приходите, мы и так помолимся», — произнес митрополит.

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Он добавил, что уже было много случаев, когда к нему обращались с такой просьбой. Прихожане передавали записки с именами, чтобы за них помолились.

До этого ростовский митрополит Меркурий разрешил женщинам ходить в храм в брюках.

Ранее Меркурий заявил, что не знает, кто охраняет некрещеных ростовчан.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#СВО#Священник#Ростов
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