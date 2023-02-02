Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
О задержании рассказал гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский. Он назвал это подлым предательством своих коллег.
В результате все четверо будут уволены, а на предприятии запланировано разбирательство. В соцсетях пользователи рассказали, что их эта ситуация не удивила.
«Никогда этого не было. И вот опять», — пишут горожане.
«А это разве новости? С нас в коммунальной квартире требовали денег», — заявили ростовчане.
«Нужно национализировать водоканал», — считают пользователи. Некоторые высказались и о качестве предоставляемых услуг.
«Какую они воду пускают в дома, такое ощущение, что они и не фильтруют ее», — жалуются местные жители.