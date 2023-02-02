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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

«Никогда этого не было и вот опять»: вымогательство в водоканале не удивило ростовчан

2 февраля 2023, 07:37
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
«Никогда этого не было и вот опять»: вымогательство в водоканале не удивило ростовчан

Ростовчане заявили, что их не удивили вымогательства в Ростовводоканале

Четырех сотрудников «Ростовводоканала» задержали по подозрению в вымогательствах, что вызвало обсуждения в соцсети «ВКонтакте».

О задержании рассказал гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский. Он назвал это подлым предательством своих коллег.

В результате все четверо будут уволены, а на предприятии запланировано разбирательство. В соцсетях пользователи рассказали, что их эта ситуация не удивила.

«Никогда этого не было. И вот опять», — пишут горожане.

Герман Вишневский подтвердил задержание четверых инспекторов в «Ростовводоканале»
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«А это разве новости? С нас в коммунальной квартире требовали денег», — заявили ростовчане.

«Нужно национализировать водоканал», — считают пользователи. Некоторые высказались и о качестве предоставляемых услуг.

«Какую они воду пускают в дома, такое ощущение, что они и не фильтруют ее», — жалуются местные жители.

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