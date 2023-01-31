Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Ростовводоканал объявил конкурс по поиску подрядчика для строительства канализационного дюкера через реку Дон. Он будет располагаться в районе Западного железнодорожного моста. Работы, предварительно, оцениваются в 1,8 миллиарда рублей.
За эти деньги подрядчик обязуется выполнить проектирование дюкера, подготовить материалы для проведения технологического и ценового аудита и провести сами строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Начать возводить канализацию Ростовводоканал планирует уже в этом году. Запустить же дюкер в работу предприятие намеренно в июле 2024 года.
Ранее RostovGazeta рассказала о самых крупных госзакупках Ростовского водоканала за три года.