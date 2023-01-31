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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Ростовводоканал ищет подрядчика для строительства канализации через реку Дон

31 января 2023, 06:45
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Ростовводоканал ищет подрядчика для строительства канализации через реку Дон

Канализацию через дно реки Дон за 1,8 млрд рублей проложат в Ростове к июлю 2024 года

Ростовводоканал собирается возвести канализационный дюкер через реку Дон за 1,8 миллиарда рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

Ростовводоканал объявил конкурс по поиску подрядчика для строительства канализационного дюкера через реку Дон. Он будет располагаться в районе Западного железнодорожного моста. Работы, предварительно, оцениваются в 1,8 миллиарда рублей.

За эти деньги подрядчик обязуется выполнить проектирование дюкера, подготовить материалы для проведения технологического и ценового аудита и провести сами строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

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Начать возводить канализацию Ростовводоканал планирует уже в этом году. Запустить же дюкер в работу предприятие намеренно в июле 2024 года.

Ранее RostovGazeta рассказала о самых крупных госзакупках Ростовского водоканала за три года.

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