Также на аукцион выставлено другое старинное здание на улице Московской, 31. Оно было возведено в 1899 году. В нем два этажа, однако площадь больше, чем у предыдущего — 76,3 квадратных метра. Его начальная стоимость — 2,5 миллиона рублей.