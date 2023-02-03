rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Мэрия Ростова выставила на торги здание на Доломановском, построенное в 1895 году

3 февраля 2023, 17:45
Фото: "Яндекс. Карты"
В Ростове объявлен аукцион на покупку старинных зданий в Доломановском переулке и на улице Московской, сообщается на сайте городской администрации.

ДИЗО Ростова объявило об аукционе по продаже муниципальной недвижимости. Он состоится 13 марта этого года.

Среди прочих объектов, там фигурирует дом по адресу переулок Доломановский, 5. Известно, что здание построено в 1895 году. В нем два этажа, его площадь составляет 52,2 квадратных метра. Власти уточнили, что дом является нежилым. Начальная цена покупки этого здания составляет 1,6 миллиона рублей.

Голубев заявил, что на сохранение старинных зданий в Ростове не всегда хватает денег
Узнать подробнее

Также на аукцион выставлено другое старинное здание на улице Московской, 31. Оно было возведено в 1899 году. В нем два этажа, однако площадь больше, чем у предыдущего — 76,3 квадратных метра. Его начальная стоимость — 2,5 миллиона рублей.

Ранее урбанист спрогнозировал, как изменится Ростов через 100 лет.

Читайте также:
Более 70 старинных зданий отремонтируют в Ростовской области в 2023 годуСтаринное здание начало разрушаться в Ростове после капремонтаВосемь старинных зданий отремонтируют в Ростове за 57,1 млн рублей
#Виктория Прутковская#Торги#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростове тратят миллионы на туалеты, живут без горячей воды и беспокоятся о собаках
Сегодня, 15:43
В Ростовводоканале заявили о попытке рейдерского захвата предприятия
Сегодня, 15:41
Под Ростовом в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом пострадали трое днем 3 февраля
Сегодня, 13:52
Китайский инвестор вышел из проекта возведения сахарного завода в Ростовской области
Сегодня, 13:51
Депутата Новочеркасской Думы Рахнянского лишили мандата из-за акций Tesla с 3 февраля
Сегодня, 12:46
Масоны заявили, что в их Ложе есть работник Правительства Ростовской области
Сегодня, 14:01