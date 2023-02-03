Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
ДИЗО Ростова объявило об аукционе по продаже муниципальной недвижимости. Он состоится 13 марта этого года.
Среди прочих объектов, там фигурирует дом по адресу переулок Доломановский, 5. Известно, что здание построено в 1895 году. В нем два этажа, его площадь составляет 52,2 квадратных метра. Власти уточнили, что дом является нежилым. Начальная цена покупки этого здания составляет 1,6 миллиона рублей.
Также на аукцион выставлено другое старинное здание на улице Московской, 31. Оно было возведено в 1899 году. В нем два этажа, однако площадь больше, чем у предыдущего — 76,3 квадратных метра. Его начальная стоимость — 2,5 миллиона рублей.
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