По предварительной информации, странного мужчину заметили сотрудники полиции. Десантник привлек внимание правоохранителя небрежным видом, хромотой и изменением пути при виде патрульной машины. При проверке документов мобилизованный не смог объяснить, что он делает в приграничном районе, а потому был доставлен в отдел.