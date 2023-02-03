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Мобилизованный из Приморья дошел пешком до Ростовской области, сбежав из зоны СВО

3 февраля 2023, 09:00
Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY SA 4.0/wikimedia.org
Мобилизованный из Приморья дошел пешком до Ростовской области, сбежав из зоны СВО
Мобилизованный десантник из Приморского края Валерий С. добрался до Ростовской области из ДНР, сбежав со службы в зоне СВО, об этом сообщили в одном из Telegram-каналов.

Telegram-канал «Осторожно, новости» в пятницу, 3 февраля, опубликовал сообщение о том, что мобилизованный житель Приморья был замечен в приграничном селе Греково-Тимофеевке, когда пытался пешком покинуть зону СВО.

По предварительной информации, странного мужчину заметили сотрудники полиции. Десантник привлек внимание правоохранителя небрежным видом, хромотой и изменением пути при виде патрульной машины. При проверке документов мобилизованный не смог объяснить, что он делает в приграничном районе, а потому был доставлен в отдел.

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Уже в отделе стало известно, что 42-летний мужчина проходил службу в зоне СВО в десантно-штурмовой роте и был наводчиком-оператором БТР неподалеку от Волновахи.

1 февраля мужчина решил, что хочет вернуться домой и больше не может участвовать в спецоперации, из-за чего покинул часть и направился в Ростовскую область. Сейчас мужчину передали военной полиции.

Информация об этом пока не имеет официального подтверждения, а потом данные уточняются.

Ранее мужчина два года бродяжничал в Ростовской области, чтобы избежать службы в армии.

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