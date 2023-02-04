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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Жителей в Ростовской области предупредили о заморозках с 7 февраля

4 февраля 2023, 07:46
Фото: 1mi
В Ростовской области во вторник, 7 февраля, могут начаться заморозки, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу температура составит 3 градуса, выпадут снег с дождем. В воскресенье осадки прекратятся, а воздух прогреется до 2 градусов.

Похолодания начнутся с понедельника, температура составит ноль градусов. Порывы ветра достигнут 7 метров в секунду.

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Во вторник и среду, 7 и 8 февраля, ожидаются заморозки до минус одного градуса. Ночью температура упадет до минус девяти градусов. 

После этого в регионе может немного потеплеть. Однако выше плюс двух градусов температура не поднимется.

Ранее ростовчане назвали аномалией сильные морозы в городе.

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