Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В субботу температура составит 3 градуса, выпадут снег с дождем. В воскресенье осадки прекратятся, а воздух прогреется до 2 градусов.
Похолодания начнутся с понедельника, температура составит ноль градусов. Порывы ветра достигнут 7 метров в секунду.
Во вторник и среду, 7 и 8 февраля, ожидаются заморозки до минус одного градуса. Ночью температура упадет до минус девяти градусов.
После этого в регионе может немного потеплеть. Однако выше плюс двух градусов температура не поднимется.
Ранее ростовчане назвали аномалией сильные морозы в городе.